Леброн Джеймс установил антирекорд века в НБА
35-летний звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился неудачным статистическим достижением в 4-й игре финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (102:96, 3-1).
Как сообщает журналист NBA Stats Джастин Кубатко в «Твиттере», на счету Леброна Джеймса в последних полутора матчах 13 потерь. Единственный игрок, у которого больше потерь за два матча в финале НБА, – это Мэджик Джонсон: 17 потерь в играх под номером 3 и 4 в 1983 году и 15 потерь в 5-й и 6-й играх в 1980 году.
В игре с «Майами» Леброн Джеймс внёс самый значительный вклад в победу «Лейкерс», набрав 28 очков и совершив 12 подборов и 8 передач.
На «Чемпионате» доступно видео о том, что значит титул НБА сезона-2019/2020 для «Лейкерс» и Леброна.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в шаге от победы в плей-офф НБА
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