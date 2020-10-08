Главный тренер «Зенита»: ждём от «Барселоны» хотя бы благодарности

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Барселоной».



«Каждая игра — новая и совершенно другая история. «Барселона», возможно, имеет лучший состав среди всех команд, участвующих в Евролиге, что все знают. Это команда другого уровня, очень сложный оппонент. Но сначала я хотел бы выразить надежду на то, что Шарунас и его ассистент восстановятся от коронавируса настолько быстро, насколько возможно — это сейчас главное. Желаю им всем всего наилучшего в эти непростые дни.

Как все знают, мы согласились на перенос матча на один день, продемонстрировав фэйр-плей и то, что мы хотим сыграть с этим оппонентом. Мы понимали ситуацию, в которой оказалась «Барселона». Посмотрим, как всё сложится. Возможно, из-за этого в пятницу мы потеряем нескольких игроков — нельзя быть ни в чём уверенным наверняка. Так что ждём от «Барселоны» хотя бы благодарности.

В любом случае постараемся показать хороший баскетбол, как следует сыграть и в защите, и в нападении. Будем бить по слабым местам «Барселоны», они будут пытаться делать то же самое в нашу сторону. Это невероятный противник, но мы верим в себя и в наш путь. Будем готовы и будем биться до конца, чтобы победить», — цитирует Паскуаля «Матч ТВ».