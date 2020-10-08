«Даже спорить не о чем. Разрыв огромный». Перкинс выбрал лучшего между Леброном и Дюрантом

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс ответил эксперту ESPN Стивену Эй Смиту, который ранее заявил, что Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») находятся на одном уровне.

«Я считаю, что здесь даже спорить не о чем. Есть разрыв. Огромный разрыв. Разрыв настолько огромен, что он словно расстояние от волос Стивена Эй Смита до его бровей. Вот насколько огромен разрыв. Позвольте мне объяснить вам почему. Потому что резюме Леброна Джеймса говорит само за себя. Можно сравнить со всеми остальными игроками. Леброн Джеймс приближается к финишной линии, в то время как всем остальным нужно намотать целые круги, чтобы догнать его», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.