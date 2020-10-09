Смит: Леброна нельзя назвать величайшим, он выступает в самой мягкой эпохе НБА

Ведущий телеканала ESPN Стивен Эй Смит прокомментировал заявление легенды «Детройт Пистонс» Айзейи Томаса, ранее назвавшего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим и самым совершенным игроком в истории НБА.

«Самое большое кощунство в словах Томаса — это то, что он игнорирует эпоху, в которой играл сам.



В те времена было много физической борьбы, она была жёсткой. Я говорю практически об избиениях. Когда за нападение на человека давали обычный фол. Сейчас же вас могут удалить с площадки за то, что у вас плохой запах изо рта.



Леброн Джеймс выступает в самой «мягкой» эпохе, которую мы когда-либо видели в лиге. Тот факт, что Айзейя Томас не хочет это признавать, за гранью моего понимания», — приводит слова Смита First Take.