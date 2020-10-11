Елевич — о «Химках»: как играть, когда семь человек в составе?! Это просто невозможно!

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Елевич прокомментировал поражение команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (70:84).

«Разумеется, кадровые проблемы — основная причина неудачи. Как играть, когда семь человек в составе?! Это просто невозможно! А на уровне Евролиги это вообще абсурд! Я не знаю, как они будут играть на следующей неделе. Это слишком сложно. Даже заменить некого. Все ребята сейчас играли без замен. Сложно нивелировать все эти потери. Само собой, и руководить составом в такой ситуации — задача не из простых. Потому что перед матчем мы обычно готовим план на игру, а с кем здесь его делать? Его не с кем сделать! Везде одни дыры», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Отметим, что «Химки» играли в значительно усечённом составе. На паркете появились всего семь игроков.