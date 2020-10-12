Фрэнк Вогель: Леброн Джеймс — величайший игрок, которого когда-либо видела вселенная

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал победу своей команды в финальной серии НБА с «Майами Хит» (4-2) и дал оценку лучшему игроку серии лёгкому форварду Леброну Джеймсу.

«Когда мы поняли, что можем взять титул? Трудно сказать. Мне кажется, мы подходили к каждому матчу всё более и более сильными, начиная с осени прошлого года. Естественно, мы ощущали себя как команда, которая способна взять чемпионство.

Что касается Леброна, я верил в него всегда. Я думаю, он величайший игрок среди всех, кого когда-либо видела вселенная. Причём мы даже не можем себе представить, насколько он велик", — приводит слова Вогеля ASAP Sports.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали Джеймса лучшим игроком серии.