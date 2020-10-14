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Джейсон Кидд может стать новым главным тренером «Пеликанс»

Джейсон Кидд может стать новым главным тренером «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джейсон Кидд может возглавить другой клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает журналист The Athletic Клевис Мюррей.

Руководство «Нового Орлеана» будет проводить собеседования с кандидатами на пост главного тренера в конце текущей недели. Встречи могут пройти с тремя-четырьмя специалистами.

12 октября в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93.

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