Главный тренер «Барселоны»: очевидно, что это трудная неделя для нас

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу в матче третьего тура Евролиги c «Валенсией» (71:66).
«Я очень рад этой победе. Очевидно, что это трудная неделя для нас. У нас не было возможности много тренироваться, и наша команда немного выбилась из ритма. Сегодня мы проявили характер, и это то, что, я надеюсь, мы сможем развить. Мы очень хорошо действовали в обороне на протяжении всей игры, но во второй четверти не довели своё преимущество до конца. Они нанесли много бросков в последние 4-5 секунд своего владения, а мы действовали не так, как хотели бы, не получив бонуса за фол в первых двух четвертях. Это нехорошо для нас», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
В следующем матче «Барселоне» предстоит встретиться с «Панатинаикосом». Игра пройдёт 15 октября.
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