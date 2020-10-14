Леброн Джеймс объединился с Мишель Обамой, чтобы не допустить нового срока Дональда Трампа

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объединился с бывшей первой леди Мишель Обамой в рамках движения «Больше чем голосование» в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена, сообщает NBA Holics.



Ранее действующий президент США Дональд Трамп высказался о чемпионстве «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса в НБА.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.

Дональд Трамп саркастически отреагировал на чемпионство Леброна и «Лейкерс» в НБА