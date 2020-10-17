Китайский телеканал отреагировал на отставку генерального менеджера «Хьюстона»

Руководство китайского телеканала CCTV оригинально отреагировало на отставку генерального менеджера клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори.

Мори в «твиттере» поддерживал жителей Гонконга, которые протестовали против коммунистической партии КНР. «Мы хотели бы повторить, что за любые слова и поступки, которые имеют своей целью оскорбить чувства китайского народа, придется расплачиваться», – сказано в заявлении на официальном сайте CCTV, кроме того, эти слова были произнесены в эфире телеканала.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщал, что Мори попросил руководство «Рокетс» об отставке после поражения в серии плей-офф от «Лос-Анджелес Лейкерс», будущих чемпионов лиги. Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитте удовлетворил его просьбу.