Смит: Кавая Леонарда можно описать двумя словами: равнодушный и эгоистичный

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о недостатках форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавая можно описать двумя словами: равнодушный и эгоистичный. Говорят, что эгоизм порождается безразличием. Кажется, он не уделяет первоочередного внимания мотивации людей вокруг себя. По сути, это означает, что он больше беспокоится о себе, чем о чём-либо другом. Поскольку он является лицом франшизы и лидером команды, недостаточно просто выполнять свою работу на площадке», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что ведущие баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» начали с презрением относиться к Леонарду в течение минувшего сезона НБА из-за слишком многих послаблений для него со стороны тренерского штаба.