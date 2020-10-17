Смит: Кавая Леонарда можно описать двумя словами: равнодушный и эгоистичный
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение о недостатках форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.
«Кавая можно описать двумя словами: равнодушный и эгоистичный. Говорят, что эгоизм порождается безразличием. Кажется, он не уделяет первоочередного внимания мотивации людей вокруг себя. По сути, это означает, что он больше беспокоится о себе, чем о чём-либо другом. Поскольку он является лицом франшизы и лидером команды, недостаточно просто выполнять свою работу на площадке», — приводит слова Смита Fadeaway World.
Ранее сообщалось, что ведущие баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» начали с презрением относиться к Леонарду в течение минувшего сезона НБА из-за слишком многих послаблений для него со стороны тренерского штаба.
Игроки «Клипперс» возненавидели Кавая Леонарда
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