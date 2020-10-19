Дэрил Мори: Харден не только изменил мою жизнь, но и произвёл революцию в баскетболе

Бывший генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поделился мнением о влиянии 31-летнего звёздного игрока своей бывшей команды Джеймса Хардена на развитие баскетбола в мире.

«Целую страницу в истории НБА можно было бы посвятить Джеймсу Хардену. Он не только изменил мою жизнь, но и произвёл революцию в баскетболе и продолжает делать это как никогда раньше. Благодаря Джеймсу в баскетбол сейчас играют по-другому. На всех игровых площадках мира новое поколение талантов изучает его игру и подражает ему.

Не могу поверить, что у меня не будет ещё одного занятия по стратегии с Джеймсом. Мне нравилось работать с ним и его товарищами по команде из Зала славы — с Дуайтом Ховардом, Крисом Полом и Расселом Уэстбруком в «Хьюстон Рокетс». Я продолжу поддерживать «Хьюстон» в борьбе за титул. Эта история должна закончиться именно так», — цитирует Мори Parlons Basket.