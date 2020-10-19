Технические поражения «Зениту» в Евролиге отменены

Пресс-служба Евролиги выпустила официальное заявление, в котором сказано, что технические поражения «Зенита» в матчах с «Басконией» и «Валенсией» отменены. Эти встречи перенесены на более поздний срок, пока без указания даты.
Руководство турнира приняло поправки к правилам, которые имеют обратную силу для уже принятых решений. Теперь, если какой-либо клуб не может заявить на встречу 8 здоровых игроков, матч автоматически переносится на более позднюю свободную дату. Но все отложенные из-за коронавируса встречи должны быть сыграны не позже 13 апреля 2021 года. Каждый матч может быть перенесён до трёх раз.
Ранее стало известно, что в команде из Санкт-Петербурга выявлено 11 случаев коронавируса, в том числе заразились восемь игроков. В их числе капитан Матеуш Понитка, а также Артурас Гудайтис, Билли Бэрон, Кевин Пангос, Владислав Трушкин и Остин Холлинз.
«Зенит» 13 октября должен сыграть на выезде против испанской «Басконии», а 15 октября – против «Валенсии». Однако у сине-бело-голубых из-за вспышки коронавируса не оказалось нужного числа здоровых баскетболистов, необходимого для заявки на эти встречи. В связи с этим «Зениту» изначально были засчитаны технические поражения – 0:20.
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