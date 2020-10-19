В «Зените» отреагировали на отмену двух технических поражений

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал изменение регламента Евролиги, что позволило клубу избежать двух технических поражений.
«Проявив гибкость в сложившейся ситуации, Евролига продемонстрировала свой высокий уровень организации. Решение изменить действующий регламент после начала сезона говорит об ориентированности по отношению к клубам. Надеюсь, что происшедшее по независящим от нас причинам в «Зените», поможет теперь остальным клубам избежать проблем, с которыми мы столкнулись. Думаю, что благодаря такой политике сезон Евролиги будет максимально полноценным», — приводит слова Церковного «Спорт-экспресс».
Правление акционеров Евролиги одобрило внесение поправки в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубах. Отмечается, что если у клубов не набирается восемь игроков, то матч может быть перенесён. Это изменение будет иметь обратную силу по отношению к любым решениям, уже применённым в сезоне-2020/2021. Это позволит руководителям Евролиги переносить отменённые матчи на более поздний срок.
Таким образом, матчи петербургского «Зенита» с испанскими «Басконией» и «Валенсией», а также игры французского АСВЕЛа с греческим «Панатинаикосом» и сербской «Црвеной Звездой» могут состояться позже.
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