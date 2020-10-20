Виктор Оладипо определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Защитник Виктор Оладипо хочет продолжить карьеру в «Майами Хит».
«Оладипо уже давно обсуждает вариант с «Майами Хит». Мне кажется, что «Майами охотится» за более крупной рыбой. Я не уверен, что интерес со стороны «Майами» так же велик, как у Оландипо для Майами», — приводит слова обозревателя Байана Виндхорста Gazzetta.gr.
Оладипо не смог договориться с командой о продлении контракта до начала сезона-2019/2020.
Оладипо пропустил большую часть сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.
«Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.
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