Виктор Оладипо определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Защитник Виктор Оладипо хочет продолжить карьеру в «Майами Хит».

«Оладипо уже давно обсуждает вариант с «Майами Хит». Мне кажется, что «Майами охотится» за более крупной рыбой. Я не уверен, что интерес со стороны «Майами» так же велик, как у Оландипо для Майами», — приводит слова обозревателя Байана Виндхорста Gazzetta.gr.

Оладипо не смог договориться с командой о продлении контракта до начала сезона-2019/2020.

Оладипо пропустил большую часть сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате НБА он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф провёл 4 матча, собирая коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.

«Индиана» вылетела из плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.