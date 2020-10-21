Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: «Милуоки» должен обменять Адетокунбо

Эксперт: «Милуоки» должен обменять Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Спортивный аналитик Стивен Эй Смит считает, что клуб НБА «Милуоки Бакс» должен обменять своего лидера Янниса Адетокунбо, так как рискует потерять его бесплатно.

«На месте «Милуоки», верите или нет, я бы обменял Янниса. Им нельзя потерять Адетокунбо, не получив ничего взамен. Только не «Милуоки». «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» мог бы заполучить его. Но «Милуоки» нельзя отдавать Янниса задаром», — приводит слова Смита First Take.

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Сообщалось, что среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».

Сам грек, получивший приз MVP НБА в минувшем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.

«Милуоки» занял категорическую позицию по Яннису Адетокунбо
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020