Эксперт: «Милуоки» должен обменять Адетокунбо

Спортивный аналитик Стивен Эй Смит считает, что клуб НБА «Милуоки Бакс» должен обменять своего лидера Янниса Адетокунбо, так как рискует потерять его бесплатно.

«На месте «Милуоки», верите или нет, я бы обменял Янниса. Им нельзя потерять Адетокунбо, не получив ничего взамен. Только не «Милуоки». «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» мог бы заполучить его. Но «Милуоки» нельзя отдавать Янниса задаром», — приводит слова Смита First Take.

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Сообщалось, что среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».



Сам грек, получивший приз MVP НБА в минувшем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.