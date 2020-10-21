Кевин Дюрант высказался о Леброне Джеймсе и Рэджоне Рондо в «Лейкерс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением об игроках «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджоне Рондо и Леброне Джеймсе. Они в минувшем сезоне привели «Лейкерс» к чемпионскому титулу в НБА.

«Могу сказать одно. Когда на площадке оказываются Леброн Джеймс и Рондо, а вы выставляете зонную защиту… Они просто смотря, ждут вашу реакцию и отдают результативную передачу», — приводит слова Дюранта Parlons Basket.

Минувший сезон НБА прерывался и получился скомканным из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат был сокращён и доигрывался в так называемом «пузыре» в Орландо без зрителей. Все эти события серьёзно повлияли на финансовое благополучие команд. Наибольшие убытки потерпел «Лос-Анджелес Лейкерс», из-за потери домашних матчей не досчитавшийся $ 52,7 млн.