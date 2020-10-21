Встречавшийся с двумя девушками одновременно Лу Уильямс дал совет подписчику

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс дал совет одному из подписчиков. В 2014 году Уильямс встречался сразу с двумя девушками. При этом они знали друг о друге и не возражали против такой ситуации. Известный рэпер Дрейк в одной из песен даже упомянул эту историю.
В 2018 году Уильямс порвал с одной из своих пассий. Тем не менее он продолжает давать советы тем, кто хотел бы иметь такие же отношения.
«Я хочу представить своих двух девушек друг другу. Что-нибудь посоветуешь?» — спросил один из подписчиков баскетболиста в «Твиттере».
«Уже поздно. Теперь они представят тебя друг другу», — ответил Уильямс.
В минувшем сезоне «Клипперс» дошли до полуфинала серии Западной конференции. В полуфинальной серии Западной конференции «Клипперс» вели 3-1 с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).
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