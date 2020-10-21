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Самый дорогой игрок Европы вылечился от коронавируса и готовится сыграть с «Реалом»

Самый дорогой игрок Европы вылечился от коронавируса и готовится сыграть с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич вылечился от коронавируса. Самый дорогой игрок Европы принял участие в тренировке своей команды, сообщает журналист Эрнест Масиа.

Спортсмен в течение 10 дней находился на самоизоляции. В течение последней недели у него не было симптомов коронавируса.

Таким образом, Никола сможет принять участие в следующем матче своей команды. 23 октября «Барселона» в Евролиге сыграет с мадридским «Реалом».

Миротич, получающий рекордные для европейского баскетбола $ 5,4 млн в год, недавно продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.

Евролиге пришлось отменить два матча «Зенита» из-за вспышки коронавируса в клубе. «Химки» и АСВЕЛ с трудом набирают минимальное число игроков в заявку, используя представителей молодёжной команды.

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