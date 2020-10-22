Эксперт: благодарю Лилларда. Он раз и навсегда закрыл вопрос о величайшем всех времён НБА

Аналитик НБА Скип Бэйлесс отреагировал на недавний твит разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда о качествах, которые он хотел бы перенять у Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Дюранта.

«Я хотел бы поблагодарить моего друга Дэмьена Лилларда за то, что он в одном твите раз и навсегда закрыл вопрос о двух дебатах: дебатах о величайшем игроке всех времён и дебатах о лучшем игроке планеты. Итак, он действительно хотел перенять одно качество от Леброна. Но долговечность на самом деле не является преимуществом в гонке величайших. Это не совсем дар, потому что отчасти это просто удача. Я всегда называю Леброна Джеймса «Железным человеком», но отчасти ему просто повезло. Есть примеры игроков НФЛ, которые получили травмы, от которых они так и не смогли оправиться. Леброну просто повезло, что он играет 17 лет. Именно поэтому Майкл Джордан — истинный величайший игрок всех времён. Майкл Джордан берёт своё атлетизмом. Это настоящий дар величайшего. Просто Лиллард публично признал, что величайший — это Майкл Джордан», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.