Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эксперт: благодарю Лилларда. Он раз и навсегда закрыл вопрос о величайшем всех времён НБА

Эксперт: благодарю Лилларда. Он раз и навсегда закрыл вопрос о величайшем всех времён НБА
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Скип Бэйлесс отреагировал на недавний твит разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда о качествах, которые он хотел бы перенять у Леброна Джеймса, Майкла Джордана и Кевина Дюранта.

«Я хотел бы поблагодарить моего друга Дэмьена Лилларда за то, что он в одном твите раз и навсегда закрыл вопрос о двух дебатах: дебатах о величайшем игроке всех времён и дебатах о лучшем игроке планеты. Итак, он действительно хотел перенять одно качество от Леброна. Но долговечность на самом деле не является преимуществом в гонке величайших. Это не совсем дар, потому что отчасти это просто удача. Я всегда называю Леброна Джеймса «Железным человеком», но отчасти ему просто повезло. Есть примеры игроков НФЛ, которые получили травмы, от которых они так и не смогли оправиться. Леброну просто повезло, что он играет 17 лет. Именно поэтому Майкл Джордан — истинный величайший игрок всех времён. Майкл Джордан берёт своё атлетизмом. Это настоящий дар величайшего. Просто Лиллард публично признал, что величайший — это Майкл Джордан», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.

Дэмьен Лиллард назвал качества, которые хотел бы перенять у Леброна, Джордана и Дюранта
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020