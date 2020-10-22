Снимавшаяся обнажённой звезда WNBA легко обыграла игрока «Кливленда»

В социальных сетях набирает популярность видео, как звезда женской НБА и сборной Австралии 29-летняя Лиз Кэмбидж обыгрывает на тренировке баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Джордана Белла.



Белл, чей рост составляет 206 сантиметров, является чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В июне он подписал контракт в «Кливлендом», но ещё не провёл за клуб ни одной игры.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кэмбидж, которая выступает за клуб женской НБА «Лас-Вегас Эйсес», недавно снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.



«Если я позирую для Playboy, значит, я сексуальная. Да, я спортсмен, мой рост 203 сантиметра, и я люблю секс. И что? Я человек. Если я спортсменка, разве я не могу быть сексуальной? Я должна только сидеть, молчать, тренироваться и играть? Но я хочу быть женственной», — рассказала ранее о своём решении спортсменка.