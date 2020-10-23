Саша Обрадович отреагировал на победу над ЦСКА в Евролиге

Главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович прокомментировал победу в матче с ЦСКА в рамках пятого тура Евролиги. Встреча прошла в Белграде и закончилась победой хозяев со счётом 86:84.

«Это огромная победа. В первой половине я думаю, мы проявили излишнее уважение к сильному сопернику, мы играли не так, как хотели. Благодаря усилиям в защите, которые были потрясающими во второй половине, у нас что-то стало получаться в атаке. Эта победа сама по себе велика, но мне просто интересно, как бы она выглядела с нашими феноменальными фанатами. Это огромная победа над одним из фаворитов на победу в Евролиге в этом году», — приводит слова Обрадовича официальный сайт Евролиги.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 31 очко Джордан Лойд. У ЦСКА 29 баллов на счету Дэниела Хэкетта, ещё 18 — на счету Уилла Клайберна. Звёздные новобранцы команды Торнике Шенгелия и Никола Милутинов набрали на двоих только 10 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге кряду.