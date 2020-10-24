Руководство НБА выступает за сохранение формата «плей-ин» в сезоне-2020/2021. Впервые такой формат был опробован при доигровке сезоне-2019/2020 в пузыре в Орландно (штат Флорида).
Сейчас владельцы клубов и профсоюз игроков обсуждают принятие нового, усечённого календаря на 70-72 матча и плей-ин считается его неотъемлемой частью. В лиге считают, что такой формат может принести НБА дополнительный доход и является перспективным с финансовой точки зрения.
Напомним, что плей-ин был ввёдён летом при доигровке сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Такой формат позволял клубамна протяжении долгого времени оставаться в борьбе за плей-офф, так как девятая команда конференции получала право на стыковые матчи с восьмой – при условии того, что она отстаёт не более, чем на четыре победы.
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