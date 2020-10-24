Источник раскрыл весомейший стимул НБА начать новый сезон в 2020 году

Руководство НБА продолжает вести переговоры с клубами о возможном старте сезона-2020/2021 22 декабря.

Журналист Шэмс Чарания сообщает, что руководство лиги сообщило совету управляющих клубов о возможной выгоде в размере более чем в $500 млн в том случае, если сезон стартует за несколько дней до Рождества в 2020 году.

Существенная финансовая выгода от начала сезона в эту дату может быть козырем НБА также и в переговорах с Профсоюзом игроков лиги. Кроме того, игрокам может понравиться идея возвращения лиги к привычному графику, чтобы летом уйти в отпуск.

При этом переговоры пока находятся в начальной стадии. Баскетболисты пока не приняли решение ни о начале сезона в конце декабря, ни об усечённом календаре из 72 матчей.