«Даллас» готов обменять всю команду, кроме Луки Дончича и Кристапса Порзингиса

«Даллас Маверикс» дал понять всем остальным клубам НБА, что готов обменять любого игрока текущего состава, кроме защитника Луки Дончича и тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса, сообщает Dallas Morning News.
«Даллас» стремится выменять третью звезду, чтобы дополнить дуэт Дончича и Порзингиса. Ради выполнения этой цели клуб готов принять плохой контракт в платёжную ведомость. Кроме того, «Маверикс» принадлежат 18 и 31 пики на драфте НБА 18 ноября, но у клуба есть сильное желание подняться в лотерею (пики 1-14) для выбора топового молодого проспекта.
Напомним, в этом году 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).
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