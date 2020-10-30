Дуайт Ховард отреагировал на то, что один из его сыновей заявил о ненависти к нему

Дуайт Ховард прокомментировал слова одного из своих сыновей о том, что он отвратительный отец. Молодой человек по имени Брейлон записал видео, заявив, что ненавидит баскетболиста.
«Я никак не мог бы быть отвратительным отцом, если у меня есть сын, который живёт со мной. Очень жаль, что многое было обнародовано. Он был одной из главных причин, по которым я смог выйти и помочь этой команде выиграть чемпионат. Я никак не могу быть тем человеком, которым меня называют», — приводит слова Ховарда Essentially Sports.
Дуайта также спросили, связывался ли он со своим сыном после того, как видео стало вирусным.
«К сожалению, нет. Происходит много вещей, но это личное. Я бы предпочел оставить это в стороне. Я люблю его до смерти, он это знает. Он всегда это знал», — добавил баскетболист.
Брейлон — сын Дуайта и Ройс Рид, бывшей танцовщицы «Орландо Мэджик». Недавно она обвинила баскетболиста в пренебрежительном отношении к их ребёнку.
Мать другого ребёнка Ховарда также недавно назвала центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» «ужасным родителем». Всего у Ховарда пять детей, которых родили пять разных женщин.
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