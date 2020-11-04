Евролига отреагировала на желание Этторе Мессины остановить сезон

В баскетбольной Евролиге прокомментировали предложение главного тренера итальянского баскетбольного клуба «Милан» и экс-наставника московского ЦСКА Этторе Мессины о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса до весны.



«Мы уважаем личное мнение Этторе, но возможность приостановки сезона не обсуждалась ни на каком уровне. И руководство Евролиги, и клубы-участники сосредоточены на том, чтобы сезон продолжался и проходил по расписанию, одобренному в июле», — приводит слова одного из руководителей Евролиги ТАСС.



Текущий сезон Евролиги стартовал 3 октября, в нём принимают участие ЦСКА, «Химки» и «Зенит». Предыдущий сезон был досрочно завершён из-за пандемии.



Мессина с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год возглавлял ЦСКА, вместе с которым дважды выиграл Евролигу.

Легендарный экс-тренер ЦСКА хочет приостановить сезон Евролиги до весны