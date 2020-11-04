УНИКС обыграл «Венецию» в Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу в матче с итальянской «Умана Рейер Венеция» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 90:87 в пользу казанской команды.
Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой четверти УНИКС повёл с преимуществом в два очка. Второй игровой отрезок прошёл под диктовку гостей, к большому перерыву команда из Венеции повела в счёте с разницей в девять очков — 49:40.
В третьей десятиминутке казанцам удалось совершить рывок в 12 очков и снова вырваться вперёд. Заключительная четверть также осталась за УНИКСом.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов записал на свой счёт Окаро Уайт. Один дабл-дабл на счету Джордана Моргана — 11 очков и 10 подборов. В составе гостей 23 очка на счету Майкла Брамоса.
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