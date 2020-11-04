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УНИКС обыграл «Венецию» в Еврокубке

УНИКС обыграл «Венецию» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Казанский УНИКС одержал победу в матче с итальянской «Умана Рейер Венеция» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 90:87 в пользу казанской команды.

Встреча началась в равной борьбе, и по итогам первой четверти УНИКС повёл с преимуществом в два очка. Второй игровой отрезок прошёл под диктовку гостей, к большому перерыву команда из Венеции повела в счёте с разницей в девять очков — 49:40.

В третьей десятиминутке казанцам удалось совершить рывок в 12 очков и снова вырваться вперёд. Заключительная четверть также осталась за УНИКСом.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов записал на свой счёт Окаро Уайт. Один дабл-дабл на счету Джордана Моргана — 11 очков и 10 подборов. В составе гостей 23 очка на счету Майкла Брамоса.

Еврокубок. Группа A. 5-й тур
04 ноября 2020, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
90 : 87
Умана Рейер
Венеция, Италия
УНИКС: Смит - 20, Канаан - 17, Браун - 16, Уайт - 12, Морган - 11, Уолтерс - 6, Холланд - 4, Антипов - 2, Клименко - 2, Жбанов, Колесников, Узинский
Умана Рейер: Брамос - 23, Фоту - 22, Тонут - 11, Дэй - 10, Чаппел - 9, Казарин - 6, Черелла - 3, Маццола - 2, Видмар - 1, Д'Эрколе, Стоун, де Николао
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