Профсоюз игроков НБА одобрил старт сезона 22 декабря и регулярный чемпионат из 72 игр

Журналист The Athletic Шэмс Чарания опубликовал в «Твиттере» новые детали возможной даты старта нового сезона НБА.

«Национальная ассоциация баскетболистов проголосовала за одобрение предложения НБА по проведению сезона-2020/2021, который начнётся 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр», — утверждает журналист.

«НБА и ассоциация баскетболистов теперь будут работать над завершением протоколов по защите здоровья спортсменов во время соревнований. Стороны обсуждают величину эскроу от 17 до 18% в течение следующих двух лет — в надежде, что сумма удержания снизится до обычных 10% в 2022-2023 годах», — уточняет Чарания.

Ранее сообщалось, что тренировочный лагерь начнётся 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведёт 3 или 4 предсезонных матча. Матч звёзд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая, плей-офф стартует во второй половине мая, финальная серия закончится во второй половине июля.