Врачи клубов НБА обеспокоены состоянием игроков в связи с декабрьским стартом сезона

Врачи, физиотерапевты и тренеры по физической подготовке клубов НБА обеспокоены стартом сезона-2020/2021 22 декабря, сообщает ESPN. По их мнению тот факт, что игроки попадут в необычные для себя условия, сильно увеличит риск получения травм.
«Будет серьёзным испытанием не только подготовить организм к 22 декабря, но и сохранить эти кондиции в течение четырех или пятимесячного марафона.
Наступает ещё один период, связанный с неизвестностью. «Пузырь» в Орландо был чем-то диковинным, а сейчас для нас еще больше нового – в десятки раз больше вопросов», – приводит ESPN слова анонимного специалиста, возглавляющего отдел атлетической подготовки в одной из команд Западной конференции.
Матчи регулярного чемпионата, который будет состоять из 72 игр, должны будут завершиться летом.
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