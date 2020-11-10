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Врачи клубов НБА обеспокоены состоянием игроков в связи с декабрьским стартом сезона

Врачи клубов НБА обеспокоены состоянием игроков в связи с декабрьским стартом сезона
Баскетбол / НБА 0

Врачи, физиотерапевты и тренеры по физической подготовке клубов НБА обеспокоены стартом сезона-2020/2021 22 декабря, сообщает ESPN. По их мнению тот факт, что игроки попадут в необычные для себя условия, сильно увеличит риск получения травм.

«Будет серьёзным испытанием не только подготовить организм к 22 декабря, но и сохранить эти кондиции в течение четырех или пятимесячного марафона.

Наступает ещё один период, связанный с неизвестностью. «Пузырь» в Орландо был чем-то диковинным, а сейчас для нас еще больше нового – в десятки раз больше вопросов», – приводит ESPN слова анонимного специалиста, возглавляющего отдел атлетической подготовки в одной из команд Западной конференции.

Матчи регулярного чемпионата, который будет состоять из 72 игр, должны будут завершиться летом.

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