Тренер «Никс» Каналес перешёл на работу в «Индиану»

Кэлеб Каналес, ранее работавший в клубе НБА «Нью-Йорк Никс», станет ассистентом главного тренера «Индиана Пэйсерс» Нэйта Бьоркгрена, сообщает в своём «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

42-летний тренер на протяжении двух прошедших сезонов входил в тренерский состав «Нью-Йорка». Также Кэлеб Каналес на протяжении долгого времени работал помощником в «Даллас Маверикс» (2013-2018) и в «Портленд Трэйл Блейзерс» (2008-2012).



Каналес начинал работать в лиге в 2005 году в качестве видеокоординатора «Портленда» и со временем дорос до более высоких тренерских должностей.



В 2012 году он временно исполнял обязанности главного тренера «Блейзерс». Под руководством Каналеса команда из штата Орегон выиграла восемь матчей и уступила в 15.