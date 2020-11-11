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Изменения в коллективном договоре НБА официально одобрены

Изменения в коллективном договоре НБА официально одобрены
Баскетбол / НБА 0

10 ноября состоялось специальное совещание совета управляющих НБА, на котором были рассмотрены и одобрены изменения в коллективном договоре на сезон-2020/2021.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, руководство клубов одобрило изменения, согласованные ранее профсоюзом игроков.

Теперь новый сезон должен начаться 22 декабря, с усечённым до 72 матчей регулярным чемпионатом.

Потолок зарплат будет установлен на отметке $ 109,14 млн, налог же будет оплачен при превышении отметки $ 132,627 млн. Эскроу (отчисления в специальный фонд, которые не возвращаются игрокам при неудачных финансовых показателях лиги) составит 20%.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября, контракты с игроками можно будет подписывать начиная с 22 декабря.

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