Один из главных травматиков НБА принял решение по контракту на $ 28,4 млн

Форвард «Чикаго Буллз» Отто Портер-младший планирует активировать опцию игрока на $ 28,4 млн и вернуться в команду на сезон 2020/2021, сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хейнс на своей странице в «Твиттере».



Портер в среднем за 7 лет карьеры в НБА набирал 11,0 очка и 4,9 подбора за игру. Форвард перешёл в «Чикаго» в феврале 2019 года в обмен на Джабари Паркера, Бобби Портиса и пик во втором раунде драфта 2023 года. В сезоне 2019/2020 из-за травмы ноги Портер вышел на площадку всего в 14 матчах.



Портер станет неограниченным свободным агентом в 2021 году, но его контракт вряд ли будет продлен. В прошлом сезоне «Буллз» выдали баланс 22:43, что является пятым худшим результатом в Восточной конференции.



