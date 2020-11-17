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Гомельский: любопытно, какие отношения будут между Итудисом и Джеймсом в ближайших играх

Гомельский: любопытно, какие отношения будут между Итудисом и Джеймсом в ближайших играх
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что ему любопытно посмотреть, как после конфликта будут выглядеть взаимоотношения между главным тренером московского ЦСКА Димитрисом Итудисом и лидером команды Майком Джеймсом в ближайших играх.

«Критика в адрес тренеров — историческая несправедливость. Так принято в любой стране, в любом виде спорта. Мой папа говорил, что до тех пор, пока тебя трижды не снимут с работы, ты настоящим тренером не станешь. Не сумел проверить. Меня сняли дважды, и после этого я сменил профессию. Критиковать тренера за результат — естественное состояние преданного болельщика команды. Очень редкий случай, когда критика такого рода бывает полезна, если она конструктивна. Но увы. Случай редчайший. А Итудис действительно год за годом показывал результат, за который критиковать уже и бессмысленно.

Признаю, что недостатки в работе тренера Итудиса существуют. Но он и его команда эти самые недостатки преодолевают. Ситуация с Джеймсом — не редкость в спорте. Мне любопытно будет посмотреть, как будут хотя бы внешне выглядеть взаимоотношения между ними в ближайших играх. Пойдет конфликт на пользу команде или нет?» — написал Гомельский на своём сайте.

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