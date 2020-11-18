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Игрок НБА сделал эпичное предложение своей девушке

Игрок НБА сделал эпичное предложение своей девушке
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис в романтической обстановке на открытом воздухе создал сердце из роз, окруженное свечами, чтобы сделать предложение своей девушке Жасмин. Возлюбленная баскетболиста ответила согласием.

«Жизнь существует только в этот самый момен. И в этот момент она бесконечна и вечна. Пока настоящий момент бесконечно мал. Прежде чем мы сможем измерить его, он исчезает, но остаётся в памяти навсегда. Она сказала «да», — написал Харрис на своей странице в «Инстаграме».

Игрок поделился знаменательным событием со своими поклонниками в соцсетях, показав несколько фотографий всего масштабного процесса.

«Филадельфия» завершила прошлый сезон НБА вылетом в первом раунде плей-офф в серии с «Бостон Селтикс».

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