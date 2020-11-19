«Хьюстон» понял, что у «Бруклина» нет достаточной компенсации за Джеймса Хардена

Аналитик НБА Стивен Эй Смит рассказал о текущей ситуации с переговорами между «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс» по защитнику Джеймсу Хардену.



«Рокетс» пытаются работать над трёхсторонней сделкой, так как понимают, что у «Бруклина» недостаточно активов для достойного предложения. Именно поэтому они прямо сейчас работают над соглашением с участием трёх команд», — приводит слова Смита ClutchFans в «Твиттере».



Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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