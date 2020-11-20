Дэнни Грин отреагировал на слова Леброна Джеймса о его уходе из «Лейкерс»
Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», выменянный в «Оклахома-Сити Тандер» на Денниса Шрёдера Дэнни Грин, отреагировал на сообщение лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, посвящённому уходу Грина.
В своём послании Леброн отметил, что завоевание титула было бы невозможно без участия Грина. Дэнни на это ответил следующим образом.
«Всегда люблю. Жизнь братьев», — написал Грин на своей странице в «Твиттере».
Грин был обменян в «Оклахома-Сити Тандер» на Денниса Шрёдера. Дэнни неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн, в результате чего фанаты разместили петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень.
Напомним, «Лейкерс» завоевали титул впервые за 10 лет.
Леброн Джеймс отреагировал на отчисление Кука и обмен Грина из «Лейкерс»
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