Один из лучших снайперов НБА заключил контракт с «Бруклином» на $ 75 млн

29-летний американский атакующий защитник Джо Харрис согласился перезаключить контракт с «Бруклин Нетс», сообщает в «Твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента игрока Марка Бартельштейна.
Согласно условиям нового 4-летнего соглашения, Харрис заработает $ 75 млн. Сообщалось, что переподписание защитника являлось главным приоритетом «Нетс» по комплектации задней линии на межсезонье. Однако не исключался вариант, при котором клуб мог выменять игрока с опытом участия в Матче звёзд из другой команды.
Напомним, что Джо Харрис выступает за «Бруклин» с 2016 года, а ранее два сезона он провёл в составе «Кливленд Кавальерс».
В регулярном чемпионате НБА сезона-2019/2020 Харрис провёл 69 встреч, в которых набирал в среднем 14,5 очка, совершая 4,3 подбора и 2,1 результативной передачи.
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