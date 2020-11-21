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Маркус Моррис продолжит выступления за «Клипперс» и подпишет контракт на $ 64 млн

Маркус Моррис продолжит выступления за «Клипперс» и подпишет контракт на $ 64 млн
Баскетбол / НБА 0

31-летний американский форвард Маркус Моррис продолжит выступления в составе клуба НБА «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Игрок подпишет контракт сроком на 4 года, согласно которому заработает $ 64 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что подписание игрока зависит от того, удастся ли договориться «Кливленду» с центровым Монтрезом Харреллом. Сегодня стало известно, что Харрел продолжит карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», и уже спустя несколько часов СМИ сообщили о продлении контракта Маркуса Морриса с «Кавальерс».

Маркус Моррис стал игроком «Клипперс» в феврале 2020 года в результате трёхстороннего обмена с участием его бывшего клуба – «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». Он успел провести в составе «Клипперс» 19 встреч, в которых в среднем набирал 10,1 очка.

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