Данило Галлинари подпишет 3-летнее соглашение с «Атлантой Хоукс» на $ 61,5 млн

32-летний итальянский форвард Данило Галлинари продолжит свою карьеру в клубе НБА «Атланта Хоукс», информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Именитый европейский игрок подпишет 3-летнее соглашение на сумму $ 61,5 млн. В 2017 году Галлинари подписал аналогичный по длительности контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на сумму в $ 64,8 млн, однако спустя два сезона был обменян в «Оклахому».

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли «Майами Хит», «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс».

В сезоне-2019/2020 Галлинари набирал в среднем 18,7 очка, совершал 5,2 подбора и выполнял 1,9 передачи. Ранее он выступал за такие команды, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс».