Сборная Турции назначила нового главного тренера после увольнения предудыщего без причины

Орхун Энэ стал новым главным тренером сборной Турции, сообщает Eurohoops. Официальное подписание контракта со специалистом назначено на понедельник, 23 ноября.

Энэ сменил на посту главного тренера сборной Турции Уфука Сарыджу, уволенного с поста. В официальном заявлении отмечается, что турецкая федерация благодарит Сарыджу и клуб «Пинар Каршияка» (Измир), который он возглавлял параллельно с работой в национальной команде, за поддержку во время всего периода сотрудничества со специалистом. Причины внезапного увольнения многолетего тренера сборной Сарыджи в заявлении не называются.

27 и 29 ноября Турция под руководством Эне сыграет в квалификации Евробаскета с Хорватией и Голландией. Матчи пройдут в Стамбуле.