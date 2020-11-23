«Лейкерс» обменяет 3-кратного чемпиона НБА в «Кливленд», ради подписания Марка Газоля

32-летний американский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйл Макги будет обменян в «Кливленд Кавальерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».

Такой ход позволит «Лейкерс» освободить $ 4,2 млн на будущий сезон под потолком, а также получить от «Кливленда» будущий выбор во втором раунде драфта НБА. Как отмечает источник, сделка по переходу Макги открывает двери для перехода 35-летнего испанского центрового Марка Газоля, ранее выступавшего за «Торонто Рэпторс», а ныне находящегося в статусе свободного агента.



В прошлом регулярном чемпионате НБА Макги принял участие в 68 встречах, в которых в среднем набирал 6,6 очков, совершая 5,7 подборов и 0,5 передачи. В плей-офф сезона-2019/2020 он провёл 14 встреч, набирая в среднем 2,9 очка за матч и совершая 3,1 подбора.