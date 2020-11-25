Джон Уолл отреагировал на информацию об обменном запросе из «Вашингтона»
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл не захотел комментировать слухи о том, что он якобы запросил обмен из клуба.
«Без комментариев. У нас отличные отношения с генменеджером Шеппардом, мы много общаемся и пытаемся во всём разобраться. Это лучшее, что можно сделать. Мы понимаем, что это бизнес», – приводит слова Уолла The Washington Post.
Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.
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