Джон Уолл отреагировал на информацию об обменном запросе из «Вашингтона»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл не захотел комментировать слухи о том, что он якобы запросил обмен из клуба.

«Без комментариев. У нас отличные отношения с генменеджером Шеппардом, мы много общаемся и пытаемся во всём разобраться. Это лучшее, что можно сделать. Мы понимаем, что это бизнес», – приводит слова Уолла The Washington Post.

Уолл не выходил на площадку с 26 декабря 2018 года из-за травмы пятки и разрыва ахиллова сухожилия. 30-летний разыгрывающий должен получить $ 132,9 млн за следующие три сезона. По сумме годовой зарплаты Уолл является четвёртым самым высокооплачиваемым игроком НБА, уступая лишь Стефену Карри, Крису Полу и Расселлу Уэстбруку. Его контракт считается практически необмениваемым.