Ченнинг Фрай высказался о трансферных ходах «Атланты»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением по поводу трансферной кампании «Атланты Хоукс».



Клуб переманил из «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича. «Атланта» также ранее выдала крупные контракты Рэджону Рондо и Данило Галлинари.



«Я действительно считаю, что «Хоукс» очень агрессивны. Мне нравится то, что они делают, пытаясь создать свою культуру. В прошлом году «Атланта» не была хорошей командой. Но теперь они окружают Трея Янга проверенными парнями. Богданович доказал, что может играть на высоком уровне. Теперь посмотрим, как он справится с более важной ролью.



Этот состав мне очень нравится. Думаю, они могут испытать проблемы с позицией четвёртого номера. Но у них молодая и глубокая „скамейка“, — приводит слова Фрая Essentially Sports.

«Сакраменто» отпустил Богдана Богдановича в «Атланту»