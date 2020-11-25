Ченнинг Фрай высказался о трансферных ходах «Атланты»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением по поводу трансферной кампании «Атланты Хоукс».
Клуб переманил из «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича. «Атланта» также ранее выдала крупные контракты Рэджону Рондо и Данило Галлинари.
«Я действительно считаю, что «Хоукс» очень агрессивны. Мне нравится то, что они делают, пытаясь создать свою культуру. В прошлом году «Атланта» не была хорошей командой. Но теперь они окружают Трея Янга проверенными парнями. Богданович доказал, что может играть на высоком уровне. Теперь посмотрим, как он справится с более важной ролью.
Этот состав мне очень нравится. Думаю, они могут испытать проблемы с позицией четвёртого номера. Но у них молодая и глубокая „скамейка“, — приводит слова Фрая Essentially Sports.
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