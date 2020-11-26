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Лавар Болл назвал Майклу Джордану гарантированный способ выиграть титул для «Шарлотт»

Лавар Болл назвал Майклу Джордану гарантированный способ выиграть титул для «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0

Лавар Болл выразил мнение, что «Шарлотт Хорнетс» возьмут титул НБА, если владелец клуба Майкл Джордан пригласит в команду помимо Ламело Болла, ещё двух его братьев – Лонзо и Лианджело.

«С Мело вы будете хороши. Возьмёте Лианджело и станете лучше. А если ещё и приведёте Лонзо, я гарантирую, вы выиграете чемпионат», — приводятся слова Лавара в "твиттере" Club Shay Shay.

На состоявшемся драфте НБА Ламело был выбран «Шарлотт Хорнетс» под общим третьим номером. Вместе с Лонзо они установили уникальное достижение. Они стали первыми в истории братьями, которые когда-либо выбирались в топ-5 драфта. Лонзо Болл был выбран на драфте-2017 под вторым номером.

Результаты выбора команд в первом раунде (1-5-й пики).

1. «Миннесота Тимбервулвз» – защитник из Джорджии Энтони Эдвардс.
2. «Голден Стэйт Уорриорз» – центровой из Мемфиса Джеймс Уайзмен.
3. «Шарлотт Хорнетс» – защитник «Иллаварры» Ламелло Болл.
4. «Чикаго Буллз» – форвард из Флорида-Стэйт Патрик Уильямс.
5. «Кливленд Кавальерс» – форвард из Оберна Айзек Окоро.

Лавар Болл объяснил, почему Майкл Джордан выбрал Ламело на драфте
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