Кендрик Перкинс: «Клипперс», вы ни черта не сделали на рынке. Дайте шанс Айзее Томасу

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс продолжил критиковать «Лос-Анджелес Клипперс» за их слабую трансферную кампанию в межсезонье-2020 и рекомендовал клубу подписать Айзею Томаса.
«Слышал, Айзея Томас снова здоров и очень хорошо выглядит на тренировках. «Клипперс», если уж вы ни черта не сделали на рынке свободных агентов, то можете дать ему шанс!» – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
«Клипперс» подписали Сержа Ибаку, выменяли Люка Кеннарда, выбрали Дэниэла Отуру под 33-м номером на драфте-2020 и продлили Маркуса Морриса. При этом потеряли Монтреза Харрелла и Джамайкла Грина.
Айзея Томас готов возобновить карьеру после травмы, которую он получил в плей-офф 2017 года. Он рассказал, что Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джон Уолл были впечатлены его формой после недавней совместной тренировки.
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