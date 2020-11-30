Суперзвезда ЦСКА признан MVP месяца в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком ноября в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.



«Армейский» клуб начинал последний осенний месяц регулярного чемпионата на 10-м месте в турнирной таблице с балансом 3-3, после чего одержал пять побед и поднялся на вторую позицию. Джеймс принял участие в четырёх матчах ноября, став лучшим в Евролиге по сумме набранных очков за этот отрезок. Средние показатели американского баскетболиста составили 22,5 очка, 3,3 передачи при 20,8 балла рейтинга эффективности. Джеймс является лучшим скорером сезона Евролиги, набирая 19,5 очка за игру.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Turkish Airlines EuroLeague. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Напомним, ранее Джеймс реализовал невероятный победный бросок, который возглавил рейтинг топ-10 моментов 11-го тура.