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Богут объявил о завершении карьеры

Богут объявил о завершении карьеры
Баскетбол / НБА 0

Австралийский центровой Эндрю Богут объявил об окончании профессиональной карьеры, сообщал в своём «твиттере» инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Богут был выбран на драфте НБА 2005 года под общим первым номером. В общей сложности он провёл в лиге 14 лет (Богут выступал за «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс»), и в среднем набирал 9,6 очка за и 8,7 подбора. Он входил в третью символическую сборную НБА в 2010 году, был лучшим в лиге по блокам в 2011-м и вошёл во вторую пятерку лучших защитников в 2015 году.

В составе «Голден Стэйт Уорриорз» Богут становился чемпионом НБА. Последние два сезона игрок провёл в чемпионате Австралии.

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