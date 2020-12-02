Кевин Дюрант отреагировал на информацию о переманивании Джеймса Хардена в «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что, вопреки слухам, не пытался переманить в свою команду Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».
«Не знаю, кто придумал историю, будто мы с Джеймсом обсуждали эту тему на тренировке. Не догадываюсь, откуда это взялось. Джеймс – мой друг, но пусть этими вопросами занимается фронт-офис. Я сосредоточен на тренировках.
Я слышал всю эту шумиху. Я слышал, что Джеймс хотел бы перейти в «Нетс». Кто угодно может сочинить историю и получить отклик. Я сосредоточен на себе, и мои партнёры по команде, вероятно, сделали то же самое», — приводит слова Дюранта USA Today.
Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.
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