Мэджик Джонсон отреагировал на новый контракт Энтони Дэвиса с «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на решение клуба заключить новый максимальный контракт с одним из лидеров команды Энтони Дэвисом.



«Ужасно рад, что Энтони Дэвис, самый доминирующий бигмен на сегодня, будет игроком «Лейкерс» в течение следующих пяти лет! Честь и слава Джинни Басс и Робу Пелинке!» – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».



«Лейкерс» и Энтони заключат максимальный пятилетний контракт на $ 190 млн. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.



Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.

Энтони Дэвис подписал новый контракт с «Лейкерс» на 5 лет